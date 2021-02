Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Einbrecher macht sich am Schützenhaus zu schaffen 3.2.21

Dornhan (ots)

In den letzten Tagen machte sich ein unbekannter Einbrecher an der Eingangstüre und an einem Fenster des Dornhaner Schützenhauses zu schaffen. Die Polizei stellte bei der Spurensicherung deutliche Hebelspuren eines Werkzeugs fest. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchsversuchsversuchs ist nicht genau bekannt. Am letzten Sonntag waren die Spuren jedenfalls noch nicht vorhanden. Über die Schadenshöhe liegen ebenfalls noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell