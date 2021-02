Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Bei Durchsuchung Indoor-Plantage festgestellt (25.01.2021)

Eigeltingen (ots)

Ein Zeuge meldete am Montag vergangener Woche der Polizei eine Cannabis-Plantage in einem kleinen Wohnhaus in Eigeltingen. Das Haus wurde anschließend nach Beschluss des Amtsgerichts Konstanz durchsucht. In dem Haus konnte eine professionelle und hochwertige "Indoor-Plantage" festgestellt werden. Die zuvor noch in den Pflanzenkübeln befindlichen über 40 Jungpflanzen waren kurz zuvor entfernt worden. Ermittlungen führten zu zwei Tatverdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren, deren Wohnungen ebenfalls durchsucht wurden. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der Schwere der Tat und einer aktuellen Bewährung wurde er am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen der Polizei gegen die beiden Männer dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell