POL-KN: (Konstanz-Litzelstetten) Einbruch in ein Geschäfts-und Wohnhaus (04.02.2021)

Konstanz-Litzelstetten (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich Donnerstagnacht gegen 02.15 Uhr Zutritt in ein Geschäfts- und Wohnhaus in der Martin-Schleyer-Straße und entwendete aus dem Verkaufsraum sowie aus der Wohnung Bargeld. Durch Geräusche in der Wohnung wurde eine 47-jährige Frau wach, woraufhin der Unbekannte, der eine graue Jacke trug, das Gebäude verließ und fußläufig in Richtung Purren flüchtete. Trotz verspäteter Mitteilung wurde nach dem Flüchtigen gefahndet, jedoch mit negativem Ergebnis. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

