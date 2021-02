Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/N, Lkrs. Rottweil) Unfall nach Vorfahrtsfehler 3.2.21

Oberndorf (ots)

Zu einem Unfall mit rund 10.000 Euro Schaden kam es am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 90 Jahre alter Volvo-Fahrer fuhr in der Talstraße ortsauswärts und wollte in die Bahnhofstraße einbiegen. Dort hatte er die Vorfahrt einer 82 Jahre alten Seniorin in ihrem Audi missachtet, worauf es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Autofahrer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Kurzeitig gab es wegen des Unfalls leichte Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell