Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen) Bedienfehler an einer Maschine löst Brandmeldeanlage aus (03.02.2021)

Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen (ots)

Am Mittwochabend ist es gegen 17.20 Uhr zu einem Brandalarm an einem Gebäude im take-off Gewerbepark und so zu einem Einsatz der Neuhauser Feuerwehr gekommen. Schnell stellten die mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann eingetroffenen Wehrmänner fest, dass ein Fehlalarm vorlag und es nicht zu einem Brand gekommen war. Ursache des ausgelösten Brandmelders war ein Bedienfehler an einer Maschine. Die Feuerwehr konnte anschließend wieder abrücken.

