Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mutwillig abgestelltes Auto in der Kreuzstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (03.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Mittwochabend an einem in der Kreuzstraße vor Gebäude Nr. 9 abgestellten Skoda angerichtet. Dabei schlug der unbekannte Täter vermutlich gegen 21 Uhr absichtlich eine große Delle in die Heckklappe des geparkten Autos. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

