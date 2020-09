Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Seniorin verliert 12.000 EUR an falsche Polizisten

Pasewalk (ots)

In der gestrigen Nacht hat eine deutsche 86-Jährige 12.000 EUR in bar an falsche Polizisten verloren.

Die Seniorin lebt in einer Anlage für Betreutes Wohnen in Pasewalk. In der Nacht vom 30.08.20 auf den 31.08.20 gingen mehrere Anrufe von falschen Polizisten bei ihr ein. Anrufer seien eine Frau und ein Mann gewesen, die akzentfrei Deutsch gesprochen hätten.

Die Anrufer erklärten der Frau, dass sie Polizisten seien. In ihrer Gegend seien vier Straftäter mit Waffen unterwegs, zwei hätten sie bereits gestellt, zwei seien jedoch auf der Flucht. Die falschen Polizisten wollten das gesamte Geld der Frau überprüfen. Durch ihre perfide und angstmachende Art brachten die Betrüger die 86-Jährige schließlich dazu, das Bargeld in einem Beutel neben dem Hauseingang abzulegen. Von dort wurde es entwendet.

Eine Zeugin beobachtete gegen 02:30 Uhr zwei Personen mit Taschenlampen auf dem Gelände, eine Täterbeschreibung war jedoch nicht möglich.

Bitte reden Sie mit Ihren Angehörigen über die vielfältigen Maschen der Betrüger.

Rückfragen bitte an:

Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell