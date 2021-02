Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Telefonbetrüger mit Enkeltrick am Werk (03.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Erneut haben Betrüger in Villingen-Schwenningen versucht, mit dem sogenannten "Enkeltrick" sowie einem "Schockanruf" an Geld zu gelangen. Eine 81-Jährige erhielt am Mittwoch gegen 10 Uhr einen Anruf einer Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab und unter dem Vorwand, einen Unfall gehabt zu haben, 30.000 Euro Bargeld forderte. Im Verlauf des Telefonats kamen der Seniorin Zweifel und sie beendete das Gespräch. Kurz darauf rief eine Frau bei einer 80-Jährigen an und gab sich als Tochter ihres Lebensgefährten aus. Auch hier behauptete die Betrügerin, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein und sofort 30.000 Euro für einen angeblichen Gutachter zu benötigen. Auch in diesem Fall kam es nicht zu einem Vermögensschaden, da die Rentnerin im gleichen Moment Besuch von einer Verwandten erhielt, die den Betrugsversuch sofort durchschaute.

Trotz aller Hinweise und Warnungen gelingt es Betrügern immer wieder, meist ältere Personen mit dem Phänomen "Enkeltrick" um ihr Erspartes zu bringen. Die Polizei warnt mit Tipps vor diesen Anrufen:

Seien Sie misstrauisch!

Geben Sie am Telefon NIE Auskünfte zu Vermögen oder Wertsachen

Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und fordern Sie eine Rückrufnummer

Wenden Sie sich im Verdachtsfall sofort an Ihre Polizei.

Weitere Hinweise finden Sie auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

