POL-PPMZ: Einbruchsdiebstähle

Freitag, 18.12.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, 19.12.2020, 10:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen unbekannte Täter in ein Geschäft am Frauenlobplatz ein. Sie hebeln ein Fenster auf und entwenden Wertgegenstände sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 17.12.2020, 15:00 Uhr bis Freitag, 18.12.2020, 09:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchen unbekannte Täter in ein Haus in der Weichselstraße einzubrechen. Sie entwenden zunächst aus einem - vermutlich unverschlossenem Fahrzeug, das in der Hofeinfahrt geparkt war - einen Schlüsselbund. Mit den Schlüsseln versuchen die Täter die Hauseingangstür zu öffnen und setzen die Schlüssel erfolglos als Hebelwerkzeug ein. Die Täter gelangen nicht ins Innere. Die Schlüssel werden später auf einem angrenzenden Blumenbeet aufgefunden. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

