POL-PPMZ: Essenheim, PKW überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Donnerstag, 18.12.2020, 21:30 Uhr

Am Donnerstagabend befährt eine 20-Jährige Mitsubishi-Fahrerin, gegen 21:30 Uhr die Kreisstraße K31 aus Essenheim in Richtung des Nieder-Olmer Gewerbegebiets. In einer leichten Rechtskurve kommt der 20-Jährigen ein PKW entgegen. Aufgrund der Fahrweise des PKW muss die 20-Jährige leicht nach rechts ausweichen, verliert die Kontrolle über ihren PKW und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlägt sich der PKW und kommt wenige Meter weiter im Feld auf den Rädern zum Stehen. Die Mitsubishi- Fahrerin kann den PKW selbstständig mit leichten Verletzungen verlassen und wird anschließend durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entgegenkommende PKW fährt weiter und entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bislang sind keine Zeugen bekannt, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise zu dem flüchtenden PKW geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen.

