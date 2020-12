Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Sachbeschädigungen an Wohnhaus - Zeugensuche

MainzMainz (ots)

Freitag, 11.12.2020, 01:40 - 02:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag 10.12.2020 auf Freitag, 11.12.2020 kam es in der Weststraße in Mainz-Hechtsheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Eine vermummte Person sprühte ein großes Graffiti mit orangener Sprühfarbe auf eine Hauswand. Anschließend wurde die Videoüberwachungsanlage des Wohnhauses von zwei vermutlich weiteren vermummten Personen beschädigt.

Leider gingen dieser Sachbeschädigung einige andere bereits voraus. Seit Oktober wurde unter anderem die Hausfassade mehrfach beschmiert und die Autos der Hausbewohner zerkratzt. Der bisherige Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können. Eventuell wurden auch nur Vorbereitungshandlungen zu den Taten beobachtet. Zeugenhinweise bitte an die Wache der Polizei Mainz-Lerchenberg: 06131-654310 oder per E-Mail an: pimainz3.kbd@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell