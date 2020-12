Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach- 16-Jähriger flüchtet mit Kastenwagen vor der Polizei

Mainz-MombachMainz-Mombach (ots)

Mittwoch, 16.12.2020, 23:55 Uhr

Dumm gelaufen ist es für einen 16-Jährigen in der Nacht von Mittwoch, den 16.12.2020 um kurz vor 00:00 Uhr, in Mainz- Mombach. Die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 befinden sich zu diesem Zeitpunkt in einer Verkehrskontrolle in der Körnerstraße, als ein weißer Mercedes Kastenwagen beim Erblicken der Polizeistreife eine Vollbremsung vollzieht, wendet und schnell davonfährt. Die Beamten nehmen direkt die Verfolgung auf und versuchen den Wagen mittels Anhaltesignalen zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer des Kastenwagens reagiert darauf nicht und setzt seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch Mainz-Mombach fort. Erst an der Ampel Industriestraße/ Dahlheimer Wiese stoppt er und kann durch die Polizeistreife festgesetzt werden. Wie sich herausstellt handelt es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-Jährigen aus Mainz, der sich, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, den Schlüssel des Firmenautos seines Vaters nahm und mit einem Freund eine Spritztour durch Mainz machen wollte. Dabei hatte er mehr Glück als Verstand, dass durch diese Aktion niemand verletzt wurde. Anzeigen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, unberechtigtem Führen eines Kraftfahrzeuges, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis kommen jetzt auf den jungen Mann zu. Seinen Führerschein wird er zudem so schnell nicht machen dürfen.

