POL-PPMZ: Ober-Olm - Betrugsmasche Schockanruf/ Falsche Polizeibeamte- Umsichtiges Handeln verhindert Schaden

Mittwoch, 16.12.2020, 13:00 Uhr

Zu einem erneuten Schockanruf kam es gestern, Mittwoch, den 16.12.2020 gegen 13 Uhr in Ober-Olm. Hierbei wurde die bereits bekannte Betrugsmasche der "Falschen Polizeibeamte" auf perfide Art erweitert. Im genannten Fall in Ober-Olm am gestrigen Tag, wurde eine 73-Jährige von einer unbekannten Frau angerufen. Diese gab sich am Telefon als Polizeibeamtin aus und behauptete der 73-Jährigen gegenüber, deren Sohn habe eine Passantin überfahren. Um nun eine Haftstrafe des Sohnes zu vermeiden, solle die Ober-Olmerin einen sechsstelligen Geldbetrag zur Verfügung stellen. Nachdem die bislang unbekannte Täterin zur Verschwiegenheit aufforderte, wurde zudem nach Gold, Schmuck und anderen Wertsachen gefragt, sowie gefordert, für weitere Telefonate mit der Bank am Telefon zu bleiben. Da der 73-Jährigen nunmehr Zweifel an der Echtheit des Sachverhaltes aufkamem, beendete sie das Gespräch, kontaktierte ihren Sohn und brachte den Fall zur Anzeige. Ein finanzieller Schaden konnte in diesem Fall glücklicherweise verhindert werden.

Die Polizei rät daher dringend:

- Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch. - Tätigen Sie erst dann den Polizeinotruf unter der 110. - Geben Sie keine Auskunft über Wertsachen, händigen Sie diese niemals an Unbekannte, vermeintliche Polizeibeamte oder Bekannte aus. - Die Polizei ruft Sie nicht an und nimmt keine Wertsachen oder Geld entgegen.

