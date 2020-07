Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei Sögel klärt zahlreiche Straftaten auf

Sögel (ots)

Im Mai und Juni kam es in Börger zu diversen Sachbeschädigungen und Farbschmierereien. Vor allem auf dem Gelände der Grundschule in Börger wurde erheblicher Schaden angerichtet. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen rückte eine jugendliche Tätergruppe in den Fokus, denen ein Großteil der Straftaten zugeordnet werden konnte. Zudem kam es im gleichen Zeitraum zu Körperverletzungen, in weiteren Fällen zu Beleidigungen und Nötigungen. Auch hier konnte die Polizei Sögel die Taten aufklären und derselben Tätergruppen zuordnen.

