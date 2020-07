Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wohnmobil entwendet

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug des Herstellers Citroen stand während der Tatzeit am Fahrbahnrand der Straße In den Sandbergen. Es war mit dem Kennzeichen EL-GC 636 versehen. Das anthrazitfarbene Fahrzeug war mit einer Solarzelle und einer Markise ausgestattet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

