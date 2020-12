Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugenheim in Rheinhessen- Vergessener Schlüssel löst Polizeieinsatz aus

Jugenheim in RheinhessenJugenheim in Rheinhessen (ots)

Donnerstag, 17.12.2020, 17:30 Uhr

Zwei Männer steigen durch ein Erdgeschossfenster, in ein Haus in Jugenheim- Rheinhessen ein. Dies bemerkt ein aufmerksamer Autofahrer und informiert umgehend die Mainzer Polizei über den vermeintlichen Einbruch. Die Kollegen vom Mainzer Lerchenberg umstellen daraufhin, mit Unterstützung angrenzender Polizeidienststellen, das Anwesen in der Mainzer Straße. Nachdem von außen keinerlei Aufbruchspuren festgestellt wurden, begeben sich die Streifen in das Innere des Hauses und können dort zwei Personen antreffen, auf die die vermeintliche Täterbeschreibung zutrifft. Schnell lässt sich, auch mit Hilfe des inzwischen verständigten Vermieters klarstellen, dass die beiden Männer rechtmäßige Mieter des Hauses sind. Sie hatten lediglich den Hausschlüssel vergessen und nutzten ein geöffnetes Erdgeschossfenster als Einstieg. Ihren Schlüssel und das polizeiliche Empfangskomitee werden die beiden sicherlich so schnell nicht wieder vergessen.

