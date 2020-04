Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei stellt zwei mutmaßliche Ladendiebe

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (18. April, gegen 15:15 Uhr) soll eine 27 Jahre alte Frau mit einer bislang unbekannten Komplizin in einem Supermarkt an der Kirchstraße in Rumeln-Kaldenhausen Lebensmittel und Kosmetik gestohlen haben. Sie wurde von einem Mitarbeiter dabei beobachtet und im Ausgangsbereich festgehalten. Dabei soll die Frau nach dem 50-Jährigen geschlagen haben. Der Mann rief die Polizei und die Beamten nahmen die mutmaßliche Ladendiebin vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde die Frau, die keinen festen Wohnsitz hat, wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Bereits am Freitagabend (17. April, gegen 19 Uhr) soll ein 22-Jähriger versucht haben, ein Lebensmittelgeschäft an der Von-der-Mark-Straße in Meiderich zu bestehlen. Er soll mit einer Tüte voller Sesamringe auf die Straße gerannt sein, ohne zu bezahlen. Zwei Zeugen (16+41) und ein Mitarbeiter (41) rannten hinterher und hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Dabei soll sich der Verdächtige gewehrt und dem 41-jährigen Zeugen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beamte nahmen den mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auseinandersetzen.

