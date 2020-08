Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Schwerer Verkehrsunfall auf der Heilenbecker Straße

Ennepetal (ots)

Am Montag wurde ein 36-jähriger Gevelsberger bei einem Verkehrsunfall auf der Heilenbecker Straße lebensgefährlich verletzt. Der Gevelsberger war, gegen 16:30 Uhr, mit seinem VW Jetta in Richtung Ennepetal unterwegs, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Er stieß hier ungebremst mit einem entgegenkommenden Renault Kangoo zusammen. Der 34-jährige Fahrer des Renault wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, er wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Jetta verletzte sich ebenfalls schwer, er musste durch Kräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug gerettet werden. Aufgrund der schwere seiner Verletzungen, musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen besteht bei dem Mann noch immer Lebensgefahr. Der Grund für das Fahrverhalten des 36-Jährigen ist bisher Gegenstand der Ermittlungen und noch nicht abschließend geklärt. Die Heilenbecker Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt werden.

