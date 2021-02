Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Schützenstraße - Polizei sucht Zeugen (02. - 03.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Zu einer begangenen Unfallflucht ist es im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag in der Schützenstraße gekommen. Im genannten Zeitraum parkte ein schwarzer Peugeot 308 etwa auf Höhe des Gebäudes Nummer 10 am Fahrbahnrand der Schützenstraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen den geparkten Peugeot. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem abgestellten Wagen in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell