Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190720-562: Einbrecher waren auf Bargeld aus

Radevormwald (ots)

In zwei Firmen in Radevormwald-Rädereichen sind Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmittag (17./18. Juli) eingebrochen. Die Einbrecher suchten jeweils die Büros der in einem Gebäude untergebrachten Reifen- und Ölhandlungen auf, wo sie Bargeld aus den Kassen stahlen und anschließend das Weite suchten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell