Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190720-560: Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an Schule gestellt

Gummersbach (ots)

Einen 15- und einen 19-Jährigen konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen (19. Juli) festhalten, nachdem insgesamt vier Personen mehrere Scheiben einer Schule im Stadtteil Dieringhausen zerstört hatten. Ein Zeuge hatte gegen 00.40 Uhr die Polizei verständigt, weil vier junge Männer auf der Rückseite des Schulgebäudes in der Straße "Am Schulzentrum" mehrere Scheiben eintraten. Einer Streifenwagenbesatzung kamen die vier Personen kurz nach ihrem Eintreffen am Tatort entgegen. Zwei der Tatverdächtigen konnten flüchten, die anderen beiden aus Gummersbach stammenden Tatverdächtigen hielten die Beamten fest. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand haben die vier aus reiner Zerstörungswut gehandelt und wollten nicht in die Schule einbrechen.

