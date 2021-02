Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen) Wahlplakate beschädigt (03.02.2021)

Singen-Bohlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch um kurz vor 22 Uhr mit einem Messer drei Wahlplakate der CDU, der Grünen und der FDP beschädigt, welche im Rahmen der Landtagswahl am Straßenrand der Mooser Straße an Lichtmasten befestigt waren. Aufmerksame Anwohner sahen den Täter und sprachen ihn an. Dieser stürmte auf die Zeugen zu, um diese in ihre Wohnungen zurückzudrängen. Anschließend verließ er den Tatort in Richtung Ortsmitte. Eine eingeleitete Fahndung im Dorfgebiet führte nicht zu einem Fahndungserfolg. Weitere Personen, die zu dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

