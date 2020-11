Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Fahrer/in eines blauen Kastenwagens

Neukirchen-VluynNeukirchen-Vluyn (ots)

Die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen, um einen ungewöhnlichen Unfall aufzuklären.

Wie gestern bereits berichtet, flüchtete am Montag (09.11.2020) ein Pärchen nach einem Verkehrsunfall an der Straße Süsselheide in die umliegenden Felder. Das Pärchen war mit einem BMW gegen einen Baum gefahren.

Die Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats sucht in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines blauen Kastenwagens. Der Wagen soll nach oben weiß abgesetzt sein.

Die Person in dem Kastenwagen soll das Pärchen mitgenommen haben. Die Fahrerin oder der Fahrer möchte sich bitte bei der Polizei melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

