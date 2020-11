POL-WES: Sonsbeck - Autofahrer wird schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Wesel

Sonsbeck - Autofahrer wird schwer verletzt

Sonsbeck

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Sonsbeck schwer verletzt worden. Der 20-Jährige war am Montagabend auf der Reichswaldstraße in Richtung L 77 unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er um 18.30 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug. Es drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen einen Baum. Am PKW entstand ein Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar.

