Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bei Sturz schwer verletzt

Velen (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer in der Nacht zum Sonntag bei einem Alleinunfall in Velen erlitten. Der 50-Jährige hatte den Borkener Damm in Richtung Dorenfeldweg befahren und war dabei nach rechts auf den Grünstreifen abgekommen. Als der Velener zurück auf die Fahrbahn steuerte, stieß er gegen die Asphaltkante und kam zu Fall. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in eine Klinik.

