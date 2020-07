Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Angeblicher Handwerker entwendet Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 07.07.2020, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt in eine Wohnung in der Straße Hohnsen in Hildesheim, unter dem Vorwand Wartungsarbeiten durchführen zu müssen. Im Zuge der vermeintlichen Arbeiten suchte der Mann nach Wertgegenständen und flüchtete mit Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen hing seit einigen Tagen an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses ein Zettel mit dem Hinweis, dass Handwerker Wartungsarbeiten durchführen müssten. Diesen Zettel hatte die 84-jährige Wohnungsinhaberin gelesen und sich auf Arbeiten an den Wasserrohren eingestellt. Gegen 10:30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür und gab an, die angekündigten Wartungsarbeiten durchführen zu wollen. Die Seniorin ließ den vermeintlichen Handwerker in die Wohnung, woraufhin der Täter umgehend nach Bargeld fragte, um einen 500 Euro Schein zu wechseln. Als die Geschädigte angab, kein Bargeld zu Hause zu haben, gab der angebliche Handwerker vor, er müsse nun mit seinen Arbeiten beginnen. Er drehte im Badezimmer das Wasser auf und verlangte von der Frau, den Duschkopf zu halten, während er selbst das Badezimmer verließ. Nach einigen Minuten durfte sie den Duschkopf weglegen und der vermeintliche Handwerker verließ die Wohnung. Der Seniorin kam die gesamte Situation merkwürdig vor. Sie sah sich in ihrer Wohnung um und stellte den Diebstahl von Gold- und Silberschmuck aus ihrem Schlafzimmer fest. Sie nahm anschließend mit der Firma, die auf dem Zettel angegeben war, telefonisch Kontakt auf. Ein Mitarbeiter teilte ihr mit, dass Wasserrohrwartungsarbeiten durch seine Firma in dem Haus nicht geplant waren.

Der Täter wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

männlich

mittleres Alter

südländisches/südosteuropäisches Erscheinungsbild

ca. 180 cm groß

kräftige Statur

schwarze, volle Haare (kurz bis mittellang)

Bart

unauffällige Kleidung

sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen, die zu der Person oder den Tatumständen Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

