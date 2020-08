Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in der Innenstadt - Vater schlägt Frau und Sohn

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 26.08.2020, kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Körperverletzung in der Innenstadt. Ein Anwohner des Mehrfamilienhauses rief die Polizei, nachdem er über längere Zeit lautstarken Streit in einer Nachbarwohnung vernahm. Die Polizisten fanden in der Wohnung die Inhaberin, dessen Ex-Lebensgefährten, sowie die drei minderjährigen Kinder vor. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Mann die Wohnung nach einer Feierlichkeit nicht mehr verlassen. Es kam zum Streit zwischen ihm und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, bei welchem er sie schlug und am Nacken packte. Als der Sohn die Eltern trennen wollte, wurde auch er durch seinen Vater geschlagen. Beide wurden leicht verletzt. Der Mann war mit über einem Promille stark betrunken. Die Beamten legten eine Anzeige gegen den Hagener vor, verwiesen ihn der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot von zehn Tagen aus. Der Fall wurde der Kripo übergeben. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell