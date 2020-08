Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 26.08.2020, fuhr ein 64-Jähriger gegen 07:40 Uhr in seinem BMW den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Leimstraße entlang. Dort musste er aufgrund einer Autoschlange verkehrsbedingt zum Stillstand bremsen. Plötzlich bemerkte er einen Knall. Von hinten war eine 22-Jährige mit einem Skoda aufgefahren. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Sein 38-jähriger Beifahrer, sowie die Skoda-Fahrerin, verletzten sich bei dem Aufprall leicht und wurden wenig später in Hagener Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell