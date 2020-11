Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

KehlKehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Albert-Schweitzer-Straße wurde am Dienstagabend eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine 17-jährige Velo-Lenkerin soll gegen 17:50 Uhr über einen abgesenkten Bordstein auf die Albert-Stein-Straße gefahren sein, ohne dabei auf die geltenden Vorfahrtsregeln zu achten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem herannahenden vorfahrtsberechtigten Citroen-Fahrer. Die Zweiradfahrerin wurde in Folge der Kollision leicht verletzt und durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erstversorgt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte an dem Zweirad kein Sachschaden entstanden sein. Zur Reparatur des Citroen müssen etwa 1.000 Euro aufgebracht werden.

