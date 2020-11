Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bohlsbach - Auto aufgebrochen

BohlsbachBohlsbach (ots)

Zu einem Autoaufbruch kam es im Zeitraum zwischen Montag, 15:30 Uhr und Dienstag, 5:30 Uhr an einem in der Straße "Siedlung" abgestellten Wagen. Dort soll sich ein bislang unbekannter Langfinger an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht und dieses auf bislang unbekannte Weise aufgebrochen haben. Anschließend entwendete der Dieb einen geringen Betrag Bargeld aus dem Fahrzeuginneren. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 Hinweise entgegen.

