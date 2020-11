Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Raub von Pkw

Nachtragsmeldung

SinzheimSinzheim (ots)

Umfangreiche Recherchen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben in der Zwischenzeit zur Identifizierung der beiden mutmaßlichen Täter geführt. Demnach stehen zwei 24 und 26 Jahre alte Männer im Verdacht, am Mittwoch, den 07.10.2020, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße, einer 59-Jährigen unter Anwendung von Gewalt ihren Opel geraubt und damit das Weite gesucht zu haben. Die Frau trug bei dem Vorfall glücklicherweise keine schwereren Verletzungen davon.

Unter anderem brachten Videoaufnahmen aus der Filiale des Supermarktes, die ausführlichen Angaben der Geschädigten sowie das Foto eines Blitzers die Rastatter Ermittler auf die Spur des flüchtigen Duos. Aus diesem Grund konnten seitens des Amtsgerichts Baden-Baden zwei internationale Haftbefehle gegen die russischen Staatsangehörigen erlassen werden. Die Gesuchten waren nach derzeitigen Erkenntnissen in der Zwischenzeit über Rheinland-Pfalz, wo sie im Verdacht stehen, weitere Straftaten begangen zu haben, in Richtung Belgien geflüchtet.

Im benachbarten Ausland wurden die beiden Mittzwanziger letztlich durch örtliche Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Sie befinden sich derzeit in einer belgischen Justizvollzugsanstalt.

Ursprungsmeldung vom 08.10.2020

Sinzheim - Raub von PKW

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend eine 59-Jährige beraubt. Die Dame begab sich nach ersten Erkenntnissen gegen 19:53 Uhr mit ihrem Einkaufswagen zu ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße, als sie ein unbekannter Täter von hinten umklammert haben soll. Gleichzeitig soll ein zweiter Täter ihren Fahrzeugschlüssel gezielt aus ihrer rechten Jackentasche entwendet haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Opel Vectra der Geschädigten. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den zwei Männern im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen Raub eingeleitet und bitten unter der Telefonnummer 0781 21-2820 um Zeugenhinweise.

