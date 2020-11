Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ohne Versicherungsplakette unterwegs

OffenburgOffenburg (ots)

Durch Beamte des Polizeireviers Offenburgs wurde am Dienstagnachmittag in der Zähringerstraße ein E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Ordnungshüter festgestellt, dass das Gefährt des Mannes nicht versichert war. Diesen erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da er sein Fahrzeug ohne gültige Versicherungsplakette in Betrieb genommen hatte.

/lw

