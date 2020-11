Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - In Bäckerei eingebrochen

GernsbachGernsbach (ots)

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in eine Bäckereifiliale in der Murgtalstraße eingebrochen. Zutritt zu dem Geschäft verschaffte sich der Einbrecher, indem er gegen 5:15 Uhr zunächst eine Scheibe einschlug. Anschließend entwendete der Langfinger aus dem Verkaufsraum eine geringe Menge an Wechselgeld, ehe er unerkannt entkommen konnte. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 Hinweise entgegen.

