Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Goldscheuer - Auto aufgebrochen, Zeugen gesucht

KehlKehl (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Samstagmittag in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr, an einem geparkten Mercedes A-Klasse auf einem Parkplatz einer Friedhofanlage im Markusweg zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde an dem Auto die Seitenscheibe an der Fahrertür eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer 07851/893-0 zu melden.

