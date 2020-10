Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten

Stuttgart-West (ots)

Ein 38-jähriger Mann entblößte sich am Samstag (10.10.2020) um 07.45 Uhr in der Silberburgstraße vor einer 30-jährigen Frau. Er hatte diese bereits zuvor auf der Straße angesprochen, verbal belästigt und sie bis zu ihrer Arbeitsstelle in einem Friseurgeschäft verfolgt. Nachdem die Frau das Geschäft betreten hatte, stellte er sich vor das Schaufenster, ließ seine Hose herunter und drückte sein Geschlechtsteil mehrmals vor der Frau gegen die Scheibe. Im Rahmen der Fahndung konnte er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten kurz darauf noch in Tatortnähe festgenommen werden. Aufgrund Alkohol- und Drogenbeeinflussung sowie seines aggressiven Verhaltens wurde er bis in die Abendstunden auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und anschließend wieder entlassen.

