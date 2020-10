Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Begegnungsverkehr

Stuttgart-Süd (ots)

Am frühen Samstagmorgen (10.10.2020) ist es in der Karl-Kloß-Straße zu einem Frontalzusammenprall von zwei Fahrzeugen im Bereich einer Kurve gekommen. Der 21-jährige Lenker eines Pkw Alfa Romeo befuhr gegen 03.00 Uhr die Karl-Kloß-Straße aus Degerloch kommend in Fahrtrichtung Heslach. Im Bereich einer Rechtskurve unterhalb des Dornhaldenfriedhofs verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links auf die Gegenfahrbahn, und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw Renault Master eines 56-jährigen Fahrzeuglenkers. Der mutmaßlich alkoholisierte 21-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

