Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (08.10.2020) in einem Einkaufszentrum an der Wildunger Straße einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, verschiedene Waren gestohlen zu haben. Der 37-Jährige begab sich gegen 20.15 Uhr in einem Supermarkt zur Kasse und bezahlte ein Getränk. Als er den Laden anschließend verlassen wollte, löste ein akustischer Alarm aus. Die Kassiererin bat den Tatverdächtigen, seinen Rucksack zu öffnen und fand darin zahlreiche Lebensmittel sowie eine elektrische Zahnbürste, die der Mann offenbar stehlen wollte. Nach einem Streit mit der Angestellten warf der 37-Jährige die Zahnbürste auf das Kassenband und rannte davon. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, hatte den Vorfall beobachtet, rannte dem Tatverdächtigen hinterher und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der 37-jährige deutsche Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz hat, wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls am Freitag (09.10.2020) einem Richter vorgeführt.

