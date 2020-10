Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In der König-Karl-Straße sind am Mittwochvormittag (07.10.2020) zwei Fahrradfahrerinnen zusammengestoßen. Eine 39-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 08.45 Uhr den Neckar-Radweg in Fahrtrichtung Cannstatter Wasen entlang. Nachdem die 39-Jährige die "Hall of Fame" durchquert hatte, näherte sich ihr von hinten auf Höhe des Radwegs zur König-Karl-Straße eine weitere, bislang noch unbekannte Fahrradfahrerin. Sie touchierte die 39-Jährige und beide Frauen fielen zu Boden. Durch den Sturz erlitt die 39-Jährige leichte Verletzungen. Die unbekannte Radfahrerin soll zwischen 34 und 45 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß sein und hatte die braunen Haare vermutlich zusammengebunden. Sie trug einen dunklen Fahrradhelm sowie eine auffällige Brille mit runden Gläsern in einem hellen lilafarbenen Gestell. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

