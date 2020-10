Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung nach Diebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (08.10.2020) am Bahnhof Bad Cannstatt den Rucksack eines 44 Jahre alten Mannes gestohlen und ihn in einem anschließenden Gerangel leicht verletzt. Der 44-Jährige hielt sich gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit mehreren Bekannten im Bereich der Bahnsteige 2 und 3 auf. Der Täter stahl offenbar seinen Rucksack, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern kam. Dem 44-Jährigen gelang es, seinen Rucksack zurückzubekommen, allerdings erlitt er dabei leichte Gesichtsverletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter flüchtete sich in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg. Er wird beschrieben als zirka 180 Zentimeter groß, dünn und arabisch aussehend. Er soll dunkelblonde Haare, einen Ohrring und ein Tattoo am Ellenbogen haben. Der Täter trug ein weinrotes T-Shirt und eine graue Jogginghose. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

