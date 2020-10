Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Unbekannte hat am Donnerstag (08.10.2020) die Verkäuferin eines Juweliergeschäfts an der Königstraße abgelenkt und einen Ring gestohlen. Die Tatverdächtige hielt sich zwischen 13.30 Uhr und 13.55 Uhr in dem Geschäft auf und gab vor, sich für verschiedene Trauringe zu interessieren. Eine Angestellte zeigte der Frau verschiedene Schmuckstücke. Die Unbekannte verließ das Geschäft letztlich, ohne Ringe zu kaufen. Als die Angestellte den Schmuck wieder aufräumte, bemerkte sie, dass die Frau offenbar einen Goldring im Wert von rund 360 Euro gestohlen hatte. Die mutmaßliche Diebin wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß. Sie soll einen welligen Pagenschnitt und dunkle Haare gehabt haben. Sie machte einen gepflegten Eindruck und trug eine blaue Steppjacke, darunter eine Jeansjacke und eine blaue gemusterte Hose. Zudem soll sie rötliche, dicke Fingergelenke gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell