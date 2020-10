Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwoch (07.10.2020) beim Zusammenstoß mit einem Skoda Octavia in der Robert-Koch-Straße schwer verletzt worden. Der 74-jährige Autofahrer bog gegen 18.30 Uhr von der Vollmoellerstraße in die Robert-Koch-Straße ab. Zeitgleich überquerte der 16-Jährige mit seinem Rad die Fußgängerfurt. Der 74-Jährige stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen, woraufhin dieser stürzte. Aus bislang ungeklärter Ursache rollte das Fahrzeug anschließend über die Beine des am Boden liegenden Jugendlichen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

