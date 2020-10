Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist unterwegs

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Freitag (09.10.2020) zwei Frauen und einen Mann belästigt. Der 22-Jährige näherte sich gegen 01.50 Uhr dem Trio, das vor einer Gaststätte an der Schulstraße saß. Dabei hatte er die Hose geöffnet, sein Glied in der Hand und manipulierte daran. Als der 18 Jahre alte Begleiter der beiden Frauen den 22-Jährigen zur Rede stellen wollte, fing dieser an, am Gesäß des 18-Jährigen zu grapschen. Herbeigerufene Polizeibeamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest, er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

