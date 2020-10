Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag (09.10.2020), gegen 13.25 Uhr, in einem Supermarkt in der Degerlocher Epplestraße eine Flasche Wein und Süßigkeiten entwendet. Eine 47-jährige Ladendetektivin sprach ihn beim Verlassen des Ladens auf den Diebstahl an und der Mann folgte ihr zunächst in Richtung des Marktbüros. Plötzlich drehte er sich um und rannte in Richtung Ausgang. Der Detektivin, die ihm den Weg versperren wollte, schlug der Mann dabei gegen den Unterarm. Die Frau konnte den Täter am Ausgang nochmals festhalten, worauf er sich losriss und mit der Beute flüchtete. Täterbeschreibung: Der Mann hatte ein südländisches Aussehen, ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß und hat dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem schwarz-weiß gestreiftem Matrosen-Shirt, einer braunen Lederjacke und einer blauen Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

