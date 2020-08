Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 31. Juli 2020, gegen 17 Uhr, wurde ein 15-Jähriger auf dem Bernard-Droste-Weg leicht verletzt. Ein 28-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf der Straße Am Hämschen in Richtung Westen. Als er in den Bernard-Droste-Weg abbog, stieß er mit dem Jugendlichen zusammen, welcher mit einem weiteren Tretrollerfahrer den Bernard-Droste-Weg überquerte. Mit dem eintreffenden Erziehungsberechtigten suchte der verletzte 15-Jährige ein Hammer Krankenhaus zur ambulanten Behandlung auf. Der zweite Tretrollerfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. (be)

