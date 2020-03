Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin weicht aus und streift Leitplanke - silbernes Auto gesucht!

Freiburg (ots)

Weil eine Autofahrerin einem entgegenkommenden silbernen Auto ausweichen musste, hat sie mit ihrem Wagen am Donnerstag, 12.03.2020, auf der L 159 zwischen Tiengen und Detzeln die Leitplanke touchiert. Am BMW der Frau wurde ein Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Gegen 12:50 Uhr soll der 41-jährigen BMW-Fahrerin der silberne Wagen in einer leichten Linkskurve teilweise auf ihrer Fahrspur entgegengefahren sein. Deshalb zog sie ihr Auto nach rechts auf den Grünstreifen und berührte die Leitplanke. Das silberne Auto fuhr in Richtung Tiengen davon. Zu einem Kontakt zwischen den Autos kam es nicht. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell