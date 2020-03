Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht des Exhibitionismus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2020, gegen 15.50 Uhr, fiel zwei Zeuginnen im Bereich des S-Bahn-Haltepunktes in der Schwarzwaldstraße ein Mann auf, der offensichtlich gerade dabei war sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Als die Zeuginnen die Polizei verständigten, flüchtete der Mann in Richtung der Brombacher Straße. Der Mann soll zwischen 40-60 Jahre alt und 165-170cm groß gewesen sein. Er trug einen gräulichen Kapuzenpullover mit unbekannter Aufschrift und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen, weiter eine blaue oder graue Jogginghose. Auffällig war, dass er unter der Kapuze eine lilafarbene Wollmütze getragen haben soll. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen war oder weitere Hinweise zur Identität geben können.

