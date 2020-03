Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto touchiert Fahrrad - Radlerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Weil ihr Fahrrad von einem Auto touchiert wurde, stürzte eine Frau am Donnerstagmorgen, 12.03.2020, in Bad Säckingen auf die Straße. Dabei erlitt der 62-jährige leichte Verletzungen. Gegen 09:15 war ein 48 Jahre alter Nissan-Fahrer aus der Straße Im Grütt in die bevorrechtigte Wallbacher Straße gefahren. Dabei hatte er die Vorfahrt der Fahrradfahrerin missachtet und berührte diese, so dass die Frau zu Fall kam. Der entstandene Sachschaden ist mit mehreren hundert Euro überschaubar.

