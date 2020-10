Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne Maske und ohne Fahrschein unterwegs

Stuttgart-Mitte (ots)

Fahrausweisprüfer der SSB kontrollierten am Samstagvormittag (10.10.2020) um 11.30 Uhr in der Linie U1 einen männlichen Fahrgast, den sie schlafend und ohne Mund-Nasen-Bedeckung in der Bahn angetroffen hatten. Als sich dabei herausstellte, dass er keinen gültigen Fahrschein hatte, verließen alle gemeinsam an der Haltstelle "Charlottenplatz" die Bahn, um dort die Personalien des Mannes aufzunehmen. Dieser schubste jedoch einen der Prüfer zur Seite und flüchtete aus der Unterführung. Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass er zirka 170 Zentimeter groß und dunkelhäutig ist sowie mit einer Daunenjacke mit Kapuze bekleidet war. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell