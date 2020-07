Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferfallrohre und Fahrrad gestohlen

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum Freitag oder im Laufe des Vormittags wurden von einem Grundstück am Reeswinkeler Weg etwa sechs Meter Kupferfallrohre gestohlen. Sie hatten am späten Donnerstagabend noch auf einer Wiese am Haus gelegen.

In der Nacht zum Sonntag wurde Unterm Ried eine Garage aufgebrochen. Unbekannte entwendeten ein schwarzes Fahrrad vom Typ Cube Race One.

Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0.

