Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Bombendrohungen

Werdohl (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4658055

Die Ermittlungen nach dem noch unbekannten Täter laufen weiter auf Hochtouren. Das Ergebnis der Spurenauswertung steht noch aus. Mittlerweile ist bekannt, dass der zweite und dritte Drohanruf aus einer Telefonzelle am Friedrich-Keßler-Platz abgesetzt wurde. Der letzte Anruf ging um 9.20 Uhr bei der Bank ein. Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die Angaben zu den Vorfällen machen können. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Männer an der Telefonzelle oder in der Nähe der Bank gesehen? Hinweise nimmt die Wache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell